ЦИК: на избирательный счет Путина поступило 400 млн рублей

Центральный избирательный комитет озвучил данные о поступлении средств на избирательные счета кандидатов на президентских выборах.
По данным ЦИК, к 5 января на специальный избирательный счет Владимира Путина, который будет баллотироваться на выборах в марте как самовыдвиженец, поступило уже чуть более 400 миллионов рублей. Притом это предельная сумма, которая может находиться на счете кандидата. Если она окажется превышена, то деньги необходимо вернуть жертвователям. Средства на счет главы государства внесли, в частности, ряд региональных фондов и партия «Единая Россия».
Вторым по объему собранных средств стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На его избирательном счете уже около 200 млн рублей. На третьей позиции — лидер «Партии роста» Борис Титов с 20,7 млн рублей. На четвертом — Ксения Собчак, выдвинутая от «Гражданской инициативы». На ее счет поступило 19,44 млн рублей.
Всего 13 кандидатов, уже открывших избирательные счета, получили 656 млн рублей. По данным «Известий», глава государства уже потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн.
Выборы президента России пройдут 18 марта. ЦИК уже завершил прием документов у самовыдвиженцев.
Вторым по объему собранных средств стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На его избирательном счете уже около 200 млн рублей. На третьей позиции — лидер «Партии роста» Борис Титов с 20,7 млн рублей. На четвертом — Ксения Собчак, выдвинутая от «Гражданской инициативы». На ее счет поступило 19,44 млн рублей.
Всего 13 кандидатов, уже открывших избирательные счета, получили 656 млн рублей. По данным «Известий», глава государства уже потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн.
Выборы президента России пройдут 18 марта. ЦИК уже завершил прием документов у самовыдвиженцев.
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