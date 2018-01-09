«На улице минус 2, ребенок голый»: Алиса Аршавина рассказала о скандале в самолете

Скандал на борту самолета с участием супруги известного футболиста стал одной из самых обсуждаемых тем в первый после новогодних каникул рабочий день. Алису Аршавину вместе с детьми сняли с рейса Москва —
Алма-Ата. Супруга спортсмена поспешила сообщить об этой истории в соцсетях.
Аршавина и представители авиакомпании приводят разные версии произошедшего. Экипаж обвиняет женщину в том, что она пыталась пересадить няню ребенка из экономкласса в бизнес без доплаты, при этом якобы отказываясь занять свое место, когда лайнер начал движение. Сама пассажирка рассказала о случившемся в эксклюзивном интервью НТВ.
Алма-Ата. Элитный жилой комплекс. Андрей Аршавин остался с 10-месячной дочерью в квартире, мама с 6-летней Алисой спустилась в холл, чтобы встретиться с журналистами. Уставшая и расстроенная женщина сразу сообщила, что собирается в суде выяснять отношения с бортпроводницей, которая сняла ее с огромным багажом и с двумя детьми с рейса якобы за то, что она решила сменить ребенку подгузник в тот момент, когда лайнер готовился к вылету из Москвы.
Алиса Аршавина, супруга футболиста Андрея Аршавина: «Капитан произносит такую фразу: извините за задержку, взлет задерживается на 15 минут. Мы еще не находились на взлетной полосе, даже не вырулили, мы только отъехали от трапа, я посчитала, что могу отстегнуть ребенка и переодеть».
Бортпроводница в свою очередь рассказала полицейским, что на табло загорелась надпись «пристегнуть ремни», а пассажирка ходила по салону и игнорировала все требования экипажа.
Алиса Аршавина: «Она подходит и говорит: мы возвращаемся на стартовую площадку, вы покидаете борт, с детьми или без — мне все равно».
Очевидцы уверяют, что ни одна из сторон не повышала голос, а разговор проходил вполне интеллигентно, разве что жена футболиста в какой-то момент расплакалась и несколько раз повторила, что является майором ФСБ.
Чуть позже выяснилось, что конфликт между стюардессой и пассажиркой начался, как только Алиса Аршавина поднялась на борт. Она летела бизнес-классом, а в экономе находилась няня ее детей.
Из сообщения пресс-службы «Аэрофлота»: «Попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж».
На трапе супругу футболиста встречали полицейские, которые, конечно, были удивлены, увидев не какого-нибудь пьяного дебошира, а женщину с двумя маленькими девочками. У няни доверенности на детей не было, поэтому и ей пришлось покинуть борт самолета.
Алиса Аршавина: «Мы выходим. Ребенок голый, потому что она не дала мне возможности одеть ребенка. Она сказала, что потеряли очень много времени на нас. Мы вышли на трап в минус 2 градуса, полицейские повели нас в участок».
Полицейские задерживать нарушительницу не стали, провели с ней беседу и отпустили. Алиса Аршавина заявила, что отдала огромную сумму за билеты в бизнес-классе, а в итоге, платить пришлось и за номер в гостинице, ведь следующее отправление в Алма-Ату было лишь через 6 часов.
Алма-Ата. Элитный жилой комплекс. Андрей Аршавин остался с 10-месячной дочерью в квартире, мама с 6-летней Алисой спустилась в холл, чтобы встретиться с журналистами. Уставшая и расстроенная женщина сразу сообщила, что собирается в суде выяснять отношения с бортпроводницей, которая сняла ее с огромным багажом и с двумя детьми с рейса якобы за то, что она решила сменить ребенку подгузник в тот момент, когда лайнер готовился к вылету из Москвы.
Алиса Аршавина, супруга футболиста Андрея Аршавина: «Капитан произносит такую фразу: извините за задержку, взлет задерживается на 15 минут. Мы еще не находились на взлетной полосе, даже не вырулили, мы только отъехали от трапа, я посчитала, что могу отстегнуть ребенка и переодеть».
Бортпроводница в свою очередь рассказала полицейским, что на табло загорелась надпись «пристегнуть ремни», а пассажирка ходила по салону и игнорировала все требования экипажа.
Алиса Аршавина: «Она подходит и говорит: мы возвращаемся на стартовую площадку, вы покидаете борт, с детьми или без — мне все равно».
Очевидцы уверяют, что ни одна из сторон не повышала голос, а разговор проходил вполне интеллигентно, разве что жена футболиста в какой-то момент расплакалась и несколько раз повторила, что является майором ФСБ.
Чуть позже выяснилось, что конфликт между стюардессой и пассажиркой начался, как только Алиса Аршавина поднялась на борт. Она летела бизнес-классом, а в экономе находилась няня ее детей.
Из сообщения пресс-службы «Аэрофлота»: «Попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж».
На трапе супругу футболиста встречали полицейские, которые, конечно, были удивлены, увидев не какого-нибудь пьяного дебошира, а женщину с двумя маленькими девочками. У няни доверенности на детей не было, поэтому и ей пришлось покинуть борт самолета.
Алиса Аршавина: «Мы выходим. Ребенок голый, потому что она не дала мне возможности одеть ребенка. Она сказала, что потеряли очень много времени на нас. Мы вышли на трап в минус 2 градуса, полицейские повели нас в участок».
Полицейские задерживать нарушительницу не стали, провели с ней беседу и отпустили. Алиса Аршавина заявила, что отдала огромную сумму за билеты в бизнес-классе, а в итоге, платить пришлось и за номер в гостинице, ведь следующее отправление в Алма-Ату было лишь через 6 часов.
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