В приграничном Пханмунджоме начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

Первый раунд переговоров между Южной Кореей и КНДР стартовал в приграничном пункте Пханмунджом. Об этом объявило Министерство объединения Республики Корея.
Главной темой первых с 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна. В том числе речь пойдет о возможном участии северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, передает ТАСС.
Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гюн, Северной Кореи — председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гвон. В составе обеих делегаций по пять человек.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он отметил, что пора перестать ворошить прошлое и, наконец, наладить контакт с Сеулом.
Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гюн, Северной Кореи — председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гвон. В составе обеих делегаций по пять человек.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он отметил, что пора перестать ворошить прошлое и, наконец, наладить контакт с Сеулом.
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