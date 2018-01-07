КНДР передала Южной Корее список своих переговорщиков

КНДР назвала состав делегации на переговорах на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которые намечены на 9 января.
Как сообщили агентству Yonhap, в южнокорейском министерстве по делам национального объединения, Сеул направит на встречу пять переговорщиков во главе с министром Чо Мён Гюном.
В ответ Пхеньян сообщил, что также направит на переговоры делегацию из пяти человек, которую, как и ожидалось, возглавит Ли Сон Гвон — председатель Комитета по мирному объединению Кореи.
Переговоры начнутся в пограничной деревне Пханмунджом 9 января. Одной из главных тем станет участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он отметил, что пора перестать ворошить прошлое и, наконец, наладить контакт с Сеулом.
В ответ Пхеньян сообщил, что также направит на переговоры делегацию из пяти человек, которую, как и ожидалось, возглавит Ли Сон Гвон — председатель Комитета по мирному объединению Кореи.
Переговоры начнутся в пограничной деревне Пханмунджом 9 января. Одной из главных тем станет участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея. Он отметил, что пора перестать ворошить прошлое и, наконец, наладить контакт с Сеулом.
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