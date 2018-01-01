Оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане поддержал заявление КНДР об участии в Играх

Оргкомитет Олимпиады в Южной Корее назвал заявление КНДР об участии в Играх «проявлением олимпийского духа».
Организационный комитет зимней Олимпиады в Южной Корее положительно воспринял заявление Ким Чен Ына о возможном участии северокорейских спортсменов в Играх, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Из заявления Оргкомитета зимних Игр в Пхёнчхане: «Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа».
Напомним, ранее северокорейский лидер заявил, что КНДР намерена отправить свою сборную на Олимпиаду, несмотря на «острую военную напряженность между Севером и Югом». КНДР не подала заявку на участие до окончания установленного срока, однако у нее еще есть возможность отправить спортсменов на Игры.
Ранее глава Министерства объединения Республики Корея Чо Мён Гён выразил надежду, что северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях. Он отметил, что это может помочь улучшить двусторонние отношения и начать продуктивный диалог.
Из заявления Оргкомитета зимних Игр в Пхёнчхане: «Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа».
Напомним, ранее северокорейский лидер заявил, что КНДР намерена отправить свою сборную на Олимпиаду, несмотря на «острую военную напряженность между Севером и Югом». КНДР не подала заявку на участие до окончания установленного срока, однако у нее еще есть возможность отправить спортсменов на Игры.
Ранее глава Министерства объединения Республики Корея Чо Мён Гён выразил надежду, что северокорейские спортсмены примут участие в соревнованиях. Он отметил, что это может помочь улучшить двусторонние отношения и начать продуктивный диалог.
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