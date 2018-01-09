Экипаж Николаева финишировал вторым на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды
«КамАЗ-мастер» финишировал вторым на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Этап стартовал в перуанском Писко и финишировал в Сан-Хуане.
Быстрее всех преодолеть участок длиной 295 километров удалось экипажу аргентинца Федерико Вильягры (3 часа 56 минут 37 секунд). Экипаж Николаева отстал всего на 35 секунд. На третьем месте еще один экипаж из команды «КамАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева (+4.09).
Экипаж Николаева по-прежнему лидирует в общем зачете. Вильягра второй (+8.58), третье место занимает экипаж белорусской команды «МАЗ-спорт» под управлением Алексея Вишневского (+52.34). Экипаж Мардеева уступает лидеру 2 часа 44 минуты 17 секунд.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов
Экипаж Николаева по-прежнему лидирует в общем зачете. Вильягра второй (+8.58), третье место занимает экипаж белорусской команды «МАЗ-спорт» под управлением Алексея Вишневского (+52.34). Экипаж Мардеева уступает лидеру 2 часа 44 минуты 17 секунд.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов
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