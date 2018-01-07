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    Экипаж Николаева победил на этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

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    Экипаж Николаева победил на этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

    Экипаж Николаева победил на этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

    Экипаж Николаева победил на этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
  • Фото: Associated Press © 2018, Marcelo Maragni

    • Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» финишировал первым на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Участок длиной в 267 км в перуанском городе Писко российские гонщики преодолели за 3 часа 24 минуты 23 секунды.

    Вторыми финишировали гонщики из Аргентины. Экипаж Федерико Вильягры на Iveco уступил россиянам 3 минуты 25 секунд. На третьем месте экипаж чеха Алеша Лопраиса наTatra.

    Экипаж Эдуарда Николаева лидирует в общем зачете. На втором месте чешский экипаж, который проигрывает 5 минут 58 секунд. Экипаж Вильягры третий.

    смотретьЭкипаж Николаева стал третьим на стартовом этапе ралли «Дакар»
    Экипаж Николаева стал третьим на стартовом этапе ралли «Дакар»
    На стартовом этапе экипаж Николаева финишировал третьим. Кроме того, россияне из команды «КамАЗ-мастер» заняли еще три строчке в первой десятке. Экипаж Антона Шибалова пришел пятым, Дмитрия Сотникова — седьмым, Айрата Мардеева — восьмым.

    Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов

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