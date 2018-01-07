Экипаж Николаева победил на этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Эдуарда Николаева из команды
«КамАЗ-мастер» финишировал первым на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Участок длиной в 267 км в перуанском городе Писко российские гонщики преодолели за 3 часа 24 минуты 23 секунды.
Вторыми финишировали гонщики из Аргентины. Экипаж Федерико Вильягры на Iveco уступил россиянам 3 минуты 25 секунд. На третьем месте экипаж чеха Алеша Лопраиса наTatra.
Экипаж Эдуарда Николаева лидирует в общем зачете. На втором месте чешский экипаж, который проигрывает 5 минут 58 секунд. Экипаж Вильягры третий.
На стартовом этапе экипаж Николаева финишировал третьим. Кроме того, россияне из команды «КамАЗ-мастер» заняли еще три строчке в первой десятке. Экипаж Антона Шибалова пришел пятым, Дмитрия Сотникова — седьмым, Айрата Мардеева — восьмым.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов
Экипаж Эдуарда Николаева лидирует в общем зачете. На втором месте чешский экипаж, который проигрывает 5 минут 58 секунд. Экипаж Вильягры третий.
На стартовом этапе экипаж Николаева финишировал третьим. Кроме того, россияне из команды «КамАЗ-мастер» заняли еще три строчке в первой десятке. Экипаж Антона Шибалова пришел пятым, Дмитрия Сотникова — седьмым, Айрата Мардеева — восьмым.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов
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