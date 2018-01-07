Экипаж Николаева стал третьим на стартовом этапе ралли «Дакар»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды
«КамАЗ-мастер» занял третье место на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Участок между городами Лима и Писко длиной 31 км российским гонщикам удалось преодолеть за 25 минут 44 секунды.
Первыми на стартовом этапе стали чехи. Экипаж Алеша Лопраиса на Tatra прошел участок за 25 минут 15 секунд. На втором месте оказались голландцы на Renault, передает ТАСС.
Россияне из команды «КамАЗ-мастер» заняли еще три строчке в первой десятке. Экипаж Антона Шибалова пришел пятым, Дмитрия Сотникова — седьмым, Айрата Мардеева — восьмым.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов.
Россияне из команды «КамАЗ-мастер» заняли еще три строчке в первой десятке. Экипаж Антона Шибалова пришел пятым, Дмитрия Сотникова — седьмым, Айрата Мардеева — восьмым.
Юбилейный ралли-марафон «Дакар» стартовал в Перу. Участникам гонки предстоит преодолеть 9 тысяч километров бездорожья в пустынях, пампасах и на горных перевалах. Россияне остаются в числе фаворитов.
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