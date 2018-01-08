В Австралии побит температурный рекорд 80-летней давности

Из самых разных уголков планеты сегодня приходят сообщения о природных аномалиях.
В Австралии первое воскресенье нового года стало самым жарким за последние 80 лет: столбик термометра поднялся до 47,5 градуса по Цельсию. Такое пекло привело к веерным отключениям электричества, а также серии крупных лесных пожаров.
Австралийцам завидуют американцы: в США уже полторы недели стоят трескучие морозы. Температура местами опустилась до минус 40, при этом бушуют сильные метели. Холодно настолько, что замерз даже Атлантический океан. Видео скованного льдами побережья выложил один из жителей штата Массачусетс. По данным Associated Press, проблемы из-за экстремальных для восточного побережья морозов испытывают почти 100 миллионов человек.
Европейцы тоже страдают от непогоды. Мощные снегопады в Испании привели к закрытию крупных автомагистралей. Тысячи машин застряли в сугробах на трассах. На расчистку брошены военные. Водителям и пассажирам раздают теплую одежду, еду и горячие напитки.
А в Германии таяние снега и проливные дожди привели к наводнениям. Из берегов грозят выйти реки Рейн, Мозель и Дунай. Из соображений безопасности власти даже прекратили судоходство.
Австралийцам завидуют американцы: в США уже полторы недели стоят трескучие морозы. Температура местами опустилась до минус 40, при этом бушуют сильные метели. Холодно настолько, что замерз даже Атлантический океан. Видео скованного льдами побережья выложил один из жителей штата Массачусетс. По данным Associated Press, проблемы из-за экстремальных для восточного побережья морозов испытывают почти 100 миллионов человек.
Европейцы тоже страдают от непогоды. Мощные снегопады в Испании привели к закрытию крупных автомагистралей. Тысячи машин застряли в сугробах на трассах. На расчистку брошены военные. Водителям и пассажирам раздают теплую одежду, еду и горячие напитки.
А в Германии таяние снега и проливные дожди привели к наводнениям. Из берегов грозят выйти реки Рейн, Мозель и Дунай. Из соображений безопасности власти даже прекратили судоходство.
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