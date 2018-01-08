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    Американец снял на видео замерзший Атлантический океан. Атлантический океан, зима, погода, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканец снял на видео замерзший Атлантический океан

    Американец снял на видео замерзший Атлантический океан

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    • Кадр из видео: Ryan Canty / youtube.com
    Американец снял на видео замерзший Атлантический океан

    Американец снял на видео замерзший Атлантический океан

    Американец снял на видео замерзший Атлантический океан
    • Кадр из видео: Ryan Canty / youtube.com

      • Житель штата Массачусетс Райан Кэнти запечатлел необычное природное явление — частично замерзший из-за холодной погоды океан.

      Райан Кэнти снял на видео замерзшую береговую линию Атлантического океана с помощью дрона. По его словам, в момент съемки температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. В среднем в Массачусетсе температура зимой не падает ниже минус 8 градусов.

      На кадрах запечатлено, как люди прогуливаются по замерзшим водам океана, отойдя довольно далеко от берега. Свой ролик автор сопроводил шутливым вопросом: «Кто хочет поплавать?».

      Пользователи восторженно отреагировали на видозапись, сделанную на берегу Атлантического океана. Но некоторые испугались за участников съемки и задались вопросом, не боялись ли они провалиться в холодную воду, если лед не выдержит.

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