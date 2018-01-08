Снегопады и наводнения: начало года обернулось для Европы разгулом стихии

В европейской части России неделя начинается с похолодания. Перемены уже почувствовали в Ярославле — на город обрушилась метель. Улицы Петербурга после мощного ночного снегопада чистили сотни машин. В Кировской области сильная метель оставила без света около 30 населенных пунктов. А под Смоленском гололедица стала причиной четырех массовых ДТП. Прощается с сухой погодой и Москва. Впереди — снегопады, морозы и гололедица. Непростым выдалось начало года и в Европе. Циклоны терзают сразу несколько стран.
За одну ночь в солнечной Испании выпало столько осадков, что автомобильное движение было парализовано. Образовались огромные пробки, ведь как раз в это время испанцы возвращаются домой с затянувшихся рождественских отпусков. Снег заблокировал главную автостраду, которая связывает Андалусию с восточными областями Испании. Многим водителям пришлось ночевать в машинах. В некоторых районах страны объявили красный уровень тревоги. К спасательной операции привлекли военнослужащих и нацгвардию.
Не очень удачными выдались горнолыжные выходные у бельгийцев — их накрыл снежный шторм. В пробки попали не только машины, но и поезда.
Во Францию ураган «Элеонора» принес сильнейшие ливни, в результате уровень воды в Сене приблизился к критической отметке. На случай эвакуации уже подготовлено 1500 мест в центрах временного размещения. Как сообщалось ранее, из-за урагана погибли шесть человек, еще двое числятся без вести пропавшими, в том числе и полицейский, который исчез во время инспектирования Сены.
Нечто похожее происходит сейчас в немецком Кёльне. По данным синоптиков, уровень воды в реке Рейн поднимается каждый час. Вода уже вышла из берегов и добралась до ближайших зданий. Из-за угрозы разлива рек там пришлось остановить судоходство. Сложнее всего ситуация на западе страны. Спасатели срочно укрепляют берега Рейна мешками с песком. Впрочем, местные жители пока не паникуют и с удовольствием гуляют и фотографируются на фоне непогоды.
Не очень удачными выдались горнолыжные выходные у бельгийцев — их накрыл снежный шторм. В пробки попали не только машины, но и поезда.
Во Францию ураган «Элеонора» принес сильнейшие ливни, в результате уровень воды в Сене приблизился к критической отметке. На случай эвакуации уже подготовлено 1500 мест в центрах временного размещения. Как сообщалось ранее, из-за урагана погибли шесть человек, еще двое числятся без вести пропавшими, в том числе и полицейский, который исчез во время инспектирования Сены.
Нечто похожее происходит сейчас в немецком Кёльне. По данным синоптиков, уровень воды в реке Рейн поднимается каждый час. Вода уже вышла из берегов и добралась до ближайших зданий. Из-за угрозы разлива рек там пришлось остановить судоходство. Сложнее всего ситуация на западе страны. Спасатели срочно укрепляют берега Рейна мешками с песком. Впрочем, местные жители пока не паникуют и с удовольствием гуляют и фотографируются на фоне непогоды.
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