В МИД РФ ответили на обвинения во вмешательства в выборы в США и Мексике

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал последние заявления американских официальных лиц о том, что Москва якобы вмешивается в выборы в США и Мексике.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил «Интерфаксу», что Россия никогда не планировала и не будет вмешиваться в выборы в других странах, в том числе в Мексике.
Сергей Рябков: «Никаких не может быть сомнений в том, что мы никогда не планировали, не имеем в виду и не будем вмешиваться в выборный процесс в какой-либо иной стране».
Таким образом он прокомментировал заявление Герберта Макмастера, советника президента Трампа по вопросам безопасности. Выступая с речью в Джеймстаунском фонде, генерал-лейтенант Макмастер высказал мнение, что на примере Мексики якобы видна «вовлеченность России в кампанию по дезинформации». Речь шла о предстоящих в июле президентских выборах в Мексике.
Рябков также отреагировал на слова главы ЦРУ Майкла Помпео, который заявил, что РФ якобы десятилетиями пытается влиять на электоральные процессы в Соединенных Штатах и намерена вмешаться в выборы в конгресс США.
Сергей Рябков: «Америка во мгле. Официальные американские лица погрузили сами себя в пучину антироссийских предубеждений, предрассудков и пытаются навязать международному сообществу искаженные представления о том, в чем суть российской политики и в чем суть нашей линии в международных делах. Мы не вмешивались и никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других государств. Это против всей логики, всей идеологии нашего поведения в международных делах».
По его мнению, Вашингтон, обвиняя РФ в попытках повлиять на выборные процессы, ищет оправдание своим неправомерным санкции в отношении Москвы. Рябков также добавил, что попытки вмешательства во внутренние дела других стран свойственны именно США.
Сергей Рябков: «Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом. Абсолютно это не имеет ничего общего с реальностью, для нас органически чужды подобного рода подходы».
Сергей Рябков: «Никаких не может быть сомнений в том, что мы никогда не планировали, не имеем в виду и не будем вмешиваться в выборный процесс в какой-либо иной стране».
Таким образом он прокомментировал заявление Герберта Макмастера, советника президента Трампа по вопросам безопасности. Выступая с речью в Джеймстаунском фонде, генерал-лейтенант Макмастер высказал мнение, что на примере Мексики якобы видна «вовлеченность России в кампанию по дезинформации». Речь шла о предстоящих в июле президентских выборах в Мексике.
Рябков также отреагировал на слова главы ЦРУ Майкла Помпео, который заявил, что РФ якобы десятилетиями пытается влиять на электоральные процессы в Соединенных Штатах и намерена вмешаться в выборы в конгресс США.
Сергей Рябков: «Америка во мгле. Официальные американские лица погрузили сами себя в пучину антироссийских предубеждений, предрассудков и пытаются навязать международному сообществу искаженные представления о том, в чем суть российской политики и в чем суть нашей линии в международных делах. Мы не вмешивались и никогда не будем вмешиваться во внутренние дела других государств. Это против всей логики, всей идеологии нашего поведения в международных делах».
По его мнению, Вашингтон, обвиняя РФ в попытках повлиять на выборные процессы, ищет оправдание своим неправомерным санкции в отношении Москвы. Рябков также добавил, что попытки вмешательства во внутренние дела других стран свойственны именно США.
Сергей Рябков: «Это как в кривом зеркале: они смотрят на то, что делают сами, и считают, что другие поступают таким же образом. Абсолютно это не имеет ничего общего с реальностью, для нас органически чужды подобного рода подходы».
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