Глава ЦРУ заявил, что Россия десятилетиями вмешивается в выборы в США

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия и некоторые другие страны десятилетиями вмешиваются в выборы в США. Он опасается, что они смогут повлиять и на результаты предстоящих выборов в Конгресс в 2018 году.
Майк Помпео, директор ЦРУ: «Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию».
В интервью телеканалу CBS он заявил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 были «безопасными и демократичными».
Майк Помпео: «Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов».
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Несмотря на длительное расследование, ни независимым комиссиям, ни ФБР не удалось найти никаких следов «руки Кремля» в выборах 2016 года. Тем не менее, в американских СМИ продолжает появляться информация о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
В интервью телеканалу CBS он заявил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 были «безопасными и демократичными».
Майк Помпео: «Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов».
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Несмотря на длительное расследование, ни независимым комиссиям, ни ФБР не удалось найти никаких следов «руки Кремля» в выборах 2016 года. Тем не менее, в американских СМИ продолжает появляться информация о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
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