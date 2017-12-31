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    СМИ: расследование ФБР против России началось из-за пьяного советника Трампа

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    • Фото: @GeorgePapa19 / twitter.com
    СМИ: расследование ФБР против России началось <nobr>из-за</nobr> пьяного советника Трампа

    СМИ: расследование ФБР против России началось из-за пьяного советника Трампа

    СМИ: расследование ФБР против России началось <nobr>из-за</nobr> пьяного советника Трампа
  • Фото: @GeorgePapa19 / twitter.com

    • Неформальная беседа экс-советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из «движущих факторов» начала расследования ФБР о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские президентские выборы, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

    По данным издания, разговор Пападопулоса с дипломатом Александром Даунером состоялся в мае 2016 года в лондонском баре Wine Rooms. Как отмечает газета, тремя неделями ранее Пападопулосу доложили, что «Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании». Именно этой информацией и поделился подвыпивший экс-советник Трампа со своим австралийским собеседником.

    New York Times: «Сколько именно Пападопулос успел рассказать австралийцу, не совсем ясно. Однако два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в Сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам».

    По данным газеты, кража электронных писем, а также тот факт, что участник предвыборной кампании Трампа знал об этом, стали в конечном счете «движущими факторами» начала в июле 2016 года расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы.

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.

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