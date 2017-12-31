СМИ: расследование ФБР против России началось из-за пьяного советника Трампа

Неформальная беседа
экс-советника предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса с австралийским дипломатом за бокалом спиртного в одном из баров Лондона стала одним из «движущих факторов» начала расследования ФБР о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американские президентские выборы, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, разговор Пападопулоса с дипломатом Александром Даунером состоялся в мае 2016 года в лондонском баре Wine Rooms. Как отмечает газета, тремя неделями ранее Пападопулосу доложили, что «Москва располагает сотнями украденных электронных писем, которые нанесут ущерб репутации Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании». Именно этой информацией и поделился подвыпивший экс-советник Трампа со своим австралийским собеседником.
New York Times: «Сколько именно Пападопулос успел рассказать австралийцу, не совсем ясно. Однако два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в Сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам».
По данным газеты, кража электронных писем, а также тот факт, что участник предвыборной кампании Трампа знал об этом, стали в конечном счете «движущими факторами» начала в июле 2016 года расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.
New York Times: «Сколько именно Пападопулос успел рассказать австралийцу, не совсем ясно. Однако два месяца спустя, когда украденные электронные письма демократов стали появляться в Сети, австралийские власти передали информацию, выданную Пападопулосом, своим американским коллегам».
По данным газеты, кража электронных писем, а также тот факт, что участник предвыборной кампании Трампа знал об этом, стали в конечном счете «движущими факторами» начала в июле 2016 года расследования ФБР о «вмешательстве России» в американские выборы.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Ранее Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР.
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