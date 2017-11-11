Путин назвал бреднями заявления о встречах его родственников с командой Трампа

Владимир Путин рассказал, что узнал о том, что его родственники якобы контактировали с членами команды Дональда Трампа, только от Дмитрия Пескова.
При этом российский президент подчеркнул, что считает подобные сообщения СМИ «бреднями», передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Я не знаю об этом ровным счетом ничего. Вообще ничего. По-моему, это все какие-то бредни».
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Ольга Виноградова, которая выдавала себя племянницу российского лидера, во время предвыборной кампании в США встречалась с экс-советником Трампа Джорджем Пападопулосом.
При этом отмечалось, что встреча произошла в марте 2016 года — Виноградову как родственницу Путина Пападопулосу представил лондонский профессор, который утверждал, что у него есть связи с российскими чиновниками. После встречи советник Трампа написал коллегам, что встретился с племянницей президента РФ. Однако позднее Пападопулос узнал, что Виноградова не имеет к Путину никакого отношения.
Владимир Путин, президент РФ: «Я не знаю об этом ровным счетом ничего. Вообще ничего. По-моему, это все какие-то бредни».
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Ольга Виноградова, которая выдавала себя племянницу российского лидера, во время предвыборной кампании в США встречалась с экс-советником Трампа Джорджем Пападопулосом.
При этом отмечалось, что встреча произошла в марте 2016 года — Виноградову как родственницу Путина Пападопулосу представил лондонский профессор, который утверждал, что у него есть связи с российскими чиновниками. После встречи советник Трампа написал коллегам, что встретился с племянницей президента РФ. Однако позднее Пападопулос узнал, что Виноградова не имеет к Путину никакого отношения.
Комментарии