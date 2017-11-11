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    Путин назвал бреднями заявления о встречах его родственников с командой Трампа

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Путин назвал бреднями заявления о встречах его родственников с командой Трампа

    Путин назвал бреднями заявления о встречах его родственников с командой Трампа

    Путин назвал бреднями заявления о встречах его родственников с командой Трампа
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин рассказал, что узнал о том, что его родственники якобы контактировали с членами команды Дональда Трампа, только от Дмитрия Пескова.

    При этом российский президент подчеркнул, что считает подобные сообщения СМИ «бреднями», передает «Интерфакс».

    Владимир Путин, президент РФ: «Я не знаю об этом ровным счетом ничего. Вообще ничего. По-моему, это все какие-то бредни».

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Ольга Виноградова, которая выдавала себя племянницу российского лидера, во время предвыборной кампании в США встречалась с экс-советником Трампа Джорджем Пападопулосом.

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    При этом отмечалось, что встреча произошла в марте 2016 года — Виноградову как родственницу Путина Пападопулосу представил лондонский профессор, который утверждал, что у него есть связи с российскими чиновниками. После встречи советник Трампа написал коллегам, что встретился с племянницей президента РФ. Однако позднее Пападопулос узнал, что Виноградова не имеет к Путину никакого отношения.

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