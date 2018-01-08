Советник Трампа заявил о «признаках вмешательства» России в выборы в Мексике

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о «ранних признаках российского вмешательства» в грядущие президентские выборы в Мексике.
Заявление генерал-лейтенанта Макмастера опубликовал The Hill, ссылаясь на неопубликованные ранее его комментарии.
Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник американского президента указал на примере Мексики на якобы «вовлеченность России в кампанию по дезинформации». По его словам, уже видны «первоначальные признаки этого (вмешательства России) в президентскую кампанию в Мексике».
Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.
Напомним, в настоящее время в США под руководством специального прокурора Роберта Мюллера идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.
Свой комментарий по этой теме дала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В воскресном эфире телеканала CBS она ответила на вопрос, что думает об оценке американских спецслужб, которые заявляли о «вмешательстве России» в выборы в США и об участии в этом RT.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «И вы верите им (спецслужбам. — Прим. ред.). Так же, как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было».
Симоньян отрицательно ответила на вопрос о том, поддерживал ли RT Трампа.
Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник американского президента указал на примере Мексики на якобы «вовлеченность России в кампанию по дезинформации». По его словам, уже видны «первоначальные признаки этого (вмешательства России) в президентскую кампанию в Мексике».
Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.
Напомним, в настоящее время в США под руководством специального прокурора Роберта Мюллера идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.
Свой комментарий по этой теме дала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В воскресном эфире телеканала CBS она ответила на вопрос, что думает об оценке американских спецслужб, которые заявляли о «вмешательстве России» в выборы в США и об участии в этом RT.
Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «И вы верите им (спецслужбам. — Прим. ред.). Так же, как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было».
Симоньян отрицательно ответила на вопрос о том, поддерживал ли RT Трампа.
Комментарии