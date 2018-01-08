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    Советник Трампа заявил о «признаках вмешательства» России в выборы в Мексике

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    Советник Трампа заявил о «признаках вмешательства» России в выборы в Мексике

    Советник Трампа заявил о «признаках вмешательства» России в выборы в Мексике

    Советник Трампа заявил о «признаках вмешательства» России в выборы в Мексике
  • Фото: Associated Press © 2018, Alex Brandon

    • Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о «ранних признаках российского вмешательства» в грядущие президентские выборы в Мексике.

    Заявление генерал-лейтенанта Макмастера опубликовал The Hill, ссылаясь на неопубликованные ранее его комментарии.

    Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник американского президента указал на примере Мексики на якобы «вовлеченность России в кампанию по дезинформации». По его словам, уже видны «первоначальные признаки этого (вмешательства России) в президентскую кампанию в Мексике».

    Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.

    Напомним, в настоящее время в США под руководством специального прокурора Роберта Мюллера идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.

    Свой комментарий по этой теме дала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В воскресном эфире телеканала CBS она ответила на вопрос, что думает об оценке американских спецслужб, которые заявляли о «вмешательстве России» в выборы в США и об участии в этом RT.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT: «И вы верите им (спецслужбам. — Прим. ред.). Так же, как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было».

    Симоньян отрицательно ответила на вопрос о том, поддерживал ли RT Трампа.

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