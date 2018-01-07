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    Глава ЦРУ: иранцы поднимут новые мятежи против власти

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    • Фото: Reuters © 2018, Aaron Bernstein
    Глава ЦРУ: иранцы поднимут новые мятежи против власти

    Глава ЦРУ: иранцы поднимут новые мятежи против власти

    Глава ЦРУ: иранцы поднимут новые мятежи против власти
  • Фото: Reuters © 2018, Aaron Bernstein

    • Акции протеста в Иране не прекратятся. Об этом заявил директор ЦРУ Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

    Помпео назвал государственный строй Ирана «теократическим режимом, обращенным в прошлое». Руководство страны он упрекнул в неоднократном подавлении протестных выступлений.

    Майкл Помпео: «Иранский народ этого не хочет. Я ожидаю, что иранцы продолжат поднимать мятежи против власти».

    Также глава американской разведки отверг заявления Тегерана о причастности ЦРУ к протестам. По его словам, акции устроили жители Ирана, которые хотят «благоприятных условий жизни и освобождения от теократического режима».

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    В конце 2017 года в Иране начались массовые акции протеста. Крупные митинги состоялись в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. В результате начавшихся столкновений погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе один полицейский. На этой неделе в Тегеране объявили об «окончании смуты» и заявили, что мятежники потерпели поражение.

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