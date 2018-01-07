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    СМИ: у метро в Стокгольме взорвалась ручная граната

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    СМИ: у метро в Стокгольме взорвалась ручная граната

    СМИ: у метро в Стокгольме взорвалась ручная граната

    СМИ: у метро в Стокгольме взорвалась ручная граната
  • Фото: Reuters © 2018

    • В результате взрыва возле станции метро в шведской столице погиб случайный прохожий. Еще одна женщина пострадала.

    По данным местных газет Aftonbladet и Expressen, возле метро «Ворбю горд» сдетонировала ручная граната. Она взорвалась в руках у мужчины, который позднее скончался в больнице. Его спутница также пострадала и была госпитализирована.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел после того, как случайный прохожий поднял неизвестный предмет с земли. По версии полиции, погибший мужчина и его спутница — случайные жертвы. Нет информации, подтверждающей, что взрыв был нацелен именно против них.

    смотретьУ станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий
    У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий
    Полиция начала предварительное следствие в связи с убийством и преступлением против общественной безопасности. Задержанных пока нет, передает ТАСС.

    Власти Швеции в текущем году намерены предложить добровольно сдать незарегистрированные взрывчатые вещества в рамках амнистии. Таким образом правительство рассчитывает изъять у населения, в частности, ручные гранаты, которые попадают в страну с территории бывшей Югославии.

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