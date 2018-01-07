Пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме умер в больнице

Мужчина, который пострадал в результате взрыва возле станции метро «Ворбю горд», скончался в больнице.
В полиции сообщили, что 60-летний мужчина, который был доставлен в больницу после взрыва в районе Худдинге в Стокгольме, скончался.
Возле метро «Ворбю горд» работают взрывотехники, передает ТАСС. Правоохранители оцепили территорию. По версии стражей порядка, пострадавшие — случайные жертвы.
Свен-Эрик Ульссон, представитель стокгольмской полиции: «Пока ничего не говорит о том, что это было направлено против них».
Сообщалось, что случайный прохожий поднял пакет у метро, который взорвался у него в руках. При детонации неизвестного предмета также пострадала 45-летняя женщина. Ее также госпитализировали.
Возле метро «Ворбю горд» работают взрывотехники, передает ТАСС. Правоохранители оцепили территорию. По версии стражей порядка, пострадавшие — случайные жертвы.
Свен-Эрик Ульссон, представитель стокгольмской полиции: «Пока ничего не говорит о том, что это было направлено против них».
Сообщалось, что случайный прохожий поднял пакет у метро, который взорвался у него в руках. При детонации неизвестного предмета также пострадала 45-летняя женщина. Ее также госпитализировали.
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