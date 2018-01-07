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    Пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме умер в больнице

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    Пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме умер в больнице

    Пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме умер в больнице

    Пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме умер в больнице
  • Фото: Reuters © 2018

    • Мужчина, который пострадал в результате взрыва возле станции метро «Ворбю горд», скончался в больнице.

    В полиции сообщили, что 60-летний мужчина, который был доставлен в больницу после взрыва в районе Худдинге в Стокгольме, скончался.

    Возле метро «Ворбю горд» работают взрывотехники, передает ТАСС. Правоохранители оцепили территорию. По версии стражей порядка, пострадавшие — случайные жертвы.

    Свен-Эрик Ульссон, представитель стокгольмской полиции: «Пока ничего не говорит о том, что это было направлено против них».

    смотретьУ станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий
    У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий
    Сообщалось, что случайный прохожий поднял пакет у метро, который взорвался у него в руках. При детонации неизвестного предмета также пострадала 45-летняя женщина. Ее также госпитализировали.

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