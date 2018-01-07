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    У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий. Стокгольм, Швеция, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий

    У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий

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    У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий

    У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий

    У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий
    • Фото: aftonbladet.se

      • Один человек получил серьезные ранения в результате взрыва у станции метро в Стокгольме.

      По данным местной полиции, мужчина подобрал некий предмет, лежавший на земле, и тот взорвался у него в руках.

      Инцидент произошел около 13:00 по московскому времени. Место происшествия оцеплено.

      Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет. Вместе с ним в момент взрыва находилась его 45-летняя спутница, которая также получила травмы. Версия теракта пока не рассматривается.

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