У станции метро в Стокгольме прогремел взрыв: пострадал прохожий

Один человек получил серьезные ранения в результате взрыва у станции метро в Стокгольме.

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Стокгольм

Швеция

По данным местной полиции, мужчина подобрал некий предмет, лежавший на земле, и тот взорвался у него в руках.



Инцидент произошел около 13:00 по московскому времени. Место происшествия оцеплено.



Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет. Вместе с ним в момент взрыва находилась его 45-летняя спутница, которая также получила травмы. Версия теракта пока не рассматривается.