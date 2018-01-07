Кадыров призвал Европу вместе с РФ остановить «военное безумство США»

Европа должна вместе с Россией противостоять политике Соединенных Штатов. Такое мнение в своем
Telegram-канале выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров: «Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне и люди убивали друг друга. Все, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, — все рукотворно, инициировано США».
По словам Кадырова, только за последнее время американцы нанесли удары сразу по трем направлениям: поддержали оппозицию в Сирии, признали Иерусалим столицей Израиля и начали разжигание гражданской войны в Иране. Кроме этого, по словам главы Чечни, «разрушительная политика» осуществлялась США по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии.
Рамзан Кадыров: «Власти Соединенных Штатов дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок».
Кадыров напомнил, что президент РФ Владимир Путин выступал против однополярного мира. Глава Чечни выразил мнение, что «военное безумство США должно быть остановлено».
Кадыров призвал Европу «не трусить», а вместе с Россией выступить «против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские».
Ранее Рамзан Кадыров, комментируя события в Иране, обвинил США в лицемерии из-за двойных стандартов в соцсетях.
По словам Кадырова, только за последнее время американцы нанесли удары сразу по трем направлениям: поддержали оппозицию в Сирии, признали Иерусалим столицей Израиля и начали разжигание гражданской войны в Иране. Кроме этого, по словам главы Чечни, «разрушительная политика» осуществлялась США по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии.
Рамзан Кадыров: «Власти Соединенных Штатов дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок».
Кадыров напомнил, что президент РФ Владимир Путин выступал против однополярного мира. Глава Чечни выразил мнение, что «военное безумство США должно быть остановлено».
Кадыров призвал Европу «не трусить», а вместе с Россией выступить «против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские».
Ранее Рамзан Кадыров, комментируя события в Иране, обвинил США в лицемерии из-за двойных стандартов в соцсетях.
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