Кадыров уличил США в лицемерии из-за двойных стандартов в соцсетях

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируюя события в Иране, обвинил США в лицемерии.
В своем телеграм-канале Кадыров заявил, что Россия заинтересована в мире и стабильности в Иране, но при этом считает, что пути их достижения должны найти иранские власти и граждане страны. Позицию же США по этому вопросу Кадыров считает лицемерной.
Рамзан Кадыров: «Президент Дональд Трамп „призвал“ власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью „уважать право граждан на самовыражение“. При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира».
Кадыров подчеркнул, что спонсорством терроризма в США называют поддержку Ираном борьбы правительства Сирии с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещена в РФ) и права палестинского народа на создание своего государства со столицей в Иерусалиме.
Рамзан Кадыров: «Все бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно».
Глава Чечни также напомнил, что Facebook не блокирует аккаунты политиков Латинской Америки, включенных в санкционные списки. И добавил, что соцсеть «является инструментом в руках властей США». «Кого прикажут, того и заблокируют», — заключил он.
Напомним, аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны 23 декабря, после того как правительство США внесло политика в санкционный список. После этого чеченский лидер сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через другие соцсети. Также глава республики зарегистрировался в чеченской социальной сети Mylistory. Вслед за Кадыровым свои страницы в новом приложении создали более 30 тысяч человек.
Рамзан Кадыров: «Президент Дональд Трамп „призвал“ власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью „уважать право граждан на самовыражение“. При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира».
Кадыров подчеркнул, что спонсорством терроризма в США называют поддержку Ираном борьбы правительства Сирии с «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещена в РФ) и права палестинского народа на создание своего государства со столицей в Иерусалиме.
Рамзан Кадыров: «Все бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно».
Глава Чечни также напомнил, что Facebook не блокирует аккаунты политиков Латинской Америки, включенных в санкционные списки. И добавил, что соцсеть «является инструментом в руках властей США». «Кого прикажут, того и заблокируют», — заключил он.
Напомним, аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны 23 декабря, после того как правительство США внесло политика в санкционный список. После этого чеченский лидер сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через другие соцсети. Также глава республики зарегистрировался в чеченской социальной сети Mylistory. Вслед за Кадыровым свои страницы в новом приложении создали более 30 тысяч человек.
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