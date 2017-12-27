Кадыров назвал блокировку его аккаунта в Facebook «мышиной возней»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает деактивацию его официальной страницы в социальной сети Facebook «мышиной возней».
Чеченский лидер обратился к представителям Вашингтона с вопросом. Кадырова цитирует агентство «Интерфакс».
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Исключительно спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину США: где ваша хваленая демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или мнение 4 млн подписчиков для вас ничего не значит?»
Ранее в социальной сети объяснили блокировку аккаунта. Страницы Кадырова стали недоступны в связи с введением правительством США санкций в отношении него.
Рамзан Кадыров является активным пользователем соцсетей. Его официальные страницы в Instagram и Facebook были заблокированы на прошлой неделе. Чеченский лидер сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через другие соцсети. Также глава республики зарегистрировался в чеченской социальной сети Mylistory. Вслед за Кадыровым свои страницы в новом приложении создали более 30 тысяч человек.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Исключительно спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину США: где ваша хваленая демократия и право граждан на получение интересующей информации? Или мнение 4 млн подписчиков для вас ничего не значит?»
Ранее в социальной сети объяснили блокировку аккаунта. Страницы Кадырова стали недоступны в связи с введением правительством США санкций в отношении него.
Рамзан Кадыров является активным пользователем соцсетей. Его официальные страницы в Instagram и Facebook были заблокированы на прошлой неделе. Чеченский лидер сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через другие соцсети. Также глава республики зарегистрировался в чеченской социальной сети Mylistory. Вслед за Кадыровым свои страницы в новом приложении создали более 30 тысяч человек.
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