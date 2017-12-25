Кадыров создал аккаунт в Telegram для получения личных сообщений

Глава Чечни Рамзан Кадыров завел специальный аккаунт в Telegram, в который пользователи смогут присылать личные сообщения. Об этом он сообщил в своем публичном канале в Telegram.
Кадыров заявил, что у публичных каналов в Telegram, как отмечают сами пользователи, есть один недостаток — невозможность обратной связи.
Рамзан Кадыров: «Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать».
Он отметил, что также будет доступен в «директ в соцсети Mylistory».
Рамзан Кадыров является активным пользователем соцсетей. Однако официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook недавно были заблокированы. Кадыров связал блокировку аккаунтов с недавними санкциями в отношении него, а также сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через соцсети «ВКонтакте», Twitter и мессенджер Telegram.
Также Рамзан Кадыров зарегистрировался в чеченской социальной сети под названием Mylistory. Вслед за главой республики свои страницы в новом приложении создали на сегодняшний день уже 30 тысяч человек. Число скачиваний приложения продолжает расти.
Рамзан Кадыров: «Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать».
Он отметил, что также будет доступен в «директ в соцсети Mylistory».
Рамзан Кадыров является активным пользователем соцсетей. Однако официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook недавно были заблокированы. Кадыров связал блокировку аккаунтов с недавними санкциями в отношении него, а также сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через соцсети «ВКонтакте», Twitter и мессенджер Telegram.
Также Рамзан Кадыров зарегистрировался в чеченской социальной сети под названием Mylistory. Вслед за главой республики свои страницы в новом приложении создали на сегодняшний день уже 30 тысяч человек. Число скачиваний приложения продолжает расти.
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