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    Кадыров создал аккаунт в Telegram для получения личных сообщений

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    • Фото: Афонина Елена / ТАСС
    Кадыров создал аккаунт в Telegram для получения личных сообщений

    Кадыров создал аккаунт в Telegram для получения личных сообщений

    Кадыров создал аккаунт в Telegram для получения личных сообщений
  • Фото: Афонина Елена / ТАСС

    • Глава Чечни Рамзан Кадыров завел специальный аккаунт в Telegram, в который пользователи смогут присылать личные сообщения. Об этом он сообщил в своем публичном канале в Telegram.

    Кадыров заявил, что у публичных каналов в Telegram, как отмечают сами пользователи, есть один недостаток — невозможность обратной связи.

    Рамзан Кадыров: «Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать».

    Он отметил, что также будет доступен в «директ в соцсети Mylistory».



    Рамзан Кадыров является активным пользователем соцсетей. Однако официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook недавно были заблокированы. Кадыров связал блокировку аккаунтов с недавними санкциями в отношении него, а также сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через соцсети «ВКонтакте», Twitter и мессенджер Telegram.

    Также Рамзан Кадыров зарегистрировался в чеченской социальной сети под названием Mylistory. Вслед за главой республики свои страницы в новом приложении создали на сегодняшний день уже 30 тысяч человек. Число скачиваний приложения продолжает расти.

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