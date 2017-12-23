Кадыров прокомментировал блокировку своих аккаунтов в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что после блокировки аккаунта в Instagram он обратился за разъяснениями службу поддержки, однако ответа до сих пор не последовало.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что обратился в службу поддержки «ради интереса». Он отметил, что Instagram должен был обеспечить его аккаунту безопасность, так как страница имела официальный статус. Также региональный лидер подчеркнул, что блокировка его не расстроила — он и сам подумывал покинуть эту соцсеть.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Facebook более четырех миллионов».
Кадыров связал блокировку аккаунтов с недавними санкциями в отношении его персоны, а также сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через «ВКонтакте», Twitter и Telegram.
Рамзан Кадыров: «Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США».
Также глава региона анонсировал скорый запуск чеченской социальной сети под названием Mylistory.
Рамзан Кадыров: «Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года».
Ранее глава министерства печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал блокировку страниц Кадырова в соцсетях Instagram и Facebook «подлой атакой заокеанских трусов». А спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что из чувства солидарности с «дорогим братом» объявляет «бойкот недоброжелателям» и тоже покидает Instagram.
Напомним, 20 декабря власти США дополнили «список Магнитского» именами пятерых россиян. Среди них оказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сам Кадыров с иронией прокомментировал этот шаг Вашингтона, отметив, что не поехал бы в США, даже если бы ему пообещали все американские валютные запасы. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают американские санкции незаконными и недружественными.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Facebook более четырех миллионов».
Кадыров связал блокировку аккаунтов с недавними санкциями в отношении его персоны, а также сообщил, что теперь будет общаться со своими подписчиками через «ВКонтакте», Twitter и Telegram.
Рамзан Кадыров: «Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США».
Также глава региона анонсировал скорый запуск чеченской социальной сети под названием Mylistory.
Рамзан Кадыров: «Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года».
Ранее глава министерства печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал блокировку страниц Кадырова в соцсетях Instagram и Facebook «подлой атакой заокеанских трусов». А спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что из чувства солидарности с «дорогим братом» объявляет «бойкот недоброжелателям» и тоже покидает Instagram.
Напомним, 20 декабря власти США дополнили «список Магнитского» именами пятерых россиян. Среди них оказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сам Кадыров с иронией прокомментировал этот шаг Вашингтона, отметив, что не поехал бы в США, даже если бы ему пообещали все американские валютные запасы. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают американские санкции незаконными и недружественными.
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