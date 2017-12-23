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    Чеченские депутаты объявили бойкот Instagram после блокировки Кадырова

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    • Фото: РИА Новости, Афонина Елена
    Чеченские депутаты объявили бойкот Instagram после блокировки Кадырова

    Чеченские депутаты объявили бойкот Instagram после блокировки Кадырова

    Чеченские депутаты объявили бойкот Instagram после блокировки Кадырова
  • Фото: РИА Новости, Афонина Елена

    • Депутаты парламента Чечни решили покинуть Instagram после блокировки страницы Рамзана Кадырова.

    Депутаты решили поддержать инициативу спикера Магомеда Даудова, сообщили в пресс-службе парламента.

    Ранее Даудов объявил, что закрывает свой аккаунт в Instagram до тех пор, пока не разблокируют страницу Рамзана Кадырова.

    Напомним, официальная страница главы Чечни перестала работать накануне, 22 декабря, вечером. Позднее сам Кадыров рассказал, что «ради интереса» обратился в службу поддержки соцсети, но ответа так и не получил. При этом чеченский лидер отметил, что давно думал об уходе из Instagram, и пообещал продолжить общаться со своими подписчиками через «ВКонтакте», Twitter и Telegram. Кроме того, Кадыров сообщил, что создал аккаунт в соцсети Mylistory (это чеченский аналог Instagram), отметив, что «сотрудникам Госдепа вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики».

    В свою очередь глава министерства печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал блокировку страницы Кадырова «подлой атакой заокеанских трусов».

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