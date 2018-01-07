«Джен Псаки»: Захарова ответила на вопрос о приятелях в Госдепе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, есть ли у нее приятели в американском внешнеполитическом ведомстве.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «У нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки (бывший официальный представитель Госдепа), было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала».
Также в интервью телеканалу RT дипломат призналась, что ее потрясло участие несовершеннолетних в акциях протеста в России в 2017 году. Кроме того, Захарова кратко прокомментировала действия МОК, который отстранил российскую сборную от Олимпиады 2018 года. «Guys, come on», — сказала представитель МИД.
Джен Псаки была пресс-секретарем Барака Обамы (2011 — 2013 гг.), официальным представителем Госдепартамента (2013 — 2015) и директором по коммуникациям Белого дома (2015 — 2017). Россиянам она запомнилась своей некомпетентностью и нелогичными заявлениями.
Так, Псаки как-то утверждала, что «газ идет из Европы в Россию», указывала на опасность военных учений в якобы «граничащей с Украиной Астраханской области» и обещала, если что, подогнать американский флот к берегам Белоруссии.
Также в интервью телеканалу RT дипломат призналась, что ее потрясло участие несовершеннолетних в акциях протеста в России в 2017 году. Кроме того, Захарова кратко прокомментировала действия МОК, который отстранил российскую сборную от Олимпиады 2018 года. «Guys, come on», — сказала представитель МИД.
Джен Псаки была пресс-секретарем Барака Обамы (2011 — 2013 гг.), официальным представителем Госдепартамента (2013 — 2015) и директором по коммуникациям Белого дома (2015 — 2017). Россиянам она запомнилась своей некомпетентностью и нелогичными заявлениями.
Так, Псаки как-то утверждала, что «газ идет из Европы в Россию», указывала на опасность военных учений в якобы «граничащей с Украиной Астраханской области» и обещала, если что, подогнать американский флот к берегам Белоруссии.
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