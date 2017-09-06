Журналисты НТВ вспомнили самые яркие оговорки американских политиков

У американских политиков на протяжении многих лет наблюдаются явные проблемы с географией. Журналисты припомнили самые запоминающиеся из таких заявлений.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в китайском Сямэне, отвечая на вопросы журналистов об отношениях Москвы и Вашингтона, отметил, что «трудно решать вопросы со страной, которая путает Австрию с Австралией».
Десять лет назад, находясь в Сиднее, Джордж Буш-младший рассказал об австрийском военном контингенте в Ираке, которого там и в помине не было. А был, естественно, австралийский. Можно вспомнить и вице-президента Дика Чейни, который в разговоре о венесуэльском лидере Уго Чавесе, заявил, что, по его мнению, «жители Перу заслуживают лучшего».
А Барак Обама во время своей президентской кампании добавил Америке 8 штатов, заявив, что «уже объехал 57 и остался один». При том, что штатов в Америке — 50.
А официальный представитель Госдепа Джен Псаки как-то утверждала, что «газ идет из Европы в Россию», указывала на опасность военных учений в якобы «граничащей с Украиной Астраханской области» и обещала, если что, подогнать американский флот к берегам Белоруссии.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Десять лет назад, находясь в Сиднее, Джордж Буш-младший рассказал об австрийском военном контингенте в Ираке, которого там и в помине не было. А был, естественно, австралийский. Можно вспомнить и вице-президента Дика Чейни, который в разговоре о венесуэльском лидере Уго Чавесе, заявил, что, по его мнению, «жители Перу заслуживают лучшего».
А Барак Обама во время своей президентской кампании добавил Америке 8 штатов, заявив, что «уже объехал 57 и остался один». При том, что штатов в Америке — 50.
А официальный представитель Госдепа Джен Псаки как-то утверждала, что «газ идет из Европы в Россию», указывала на опасность военных учений в якобы «граничащей с Украиной Астраханской области» и обещала, если что, подогнать американский флот к берегам Белоруссии.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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