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  • 18.02, 05:12

Псаки дала мастер-класс пресс-секретарю Белого дома

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Псаки дала мастер-класс пресс-секретарю Белого дома

Псаки дала <nobr>мастер-класс</nobr> <nobr>пресс-секретарю</nobr> Белого дома

Бывший представитель Госдепа США и «любимица» россиян Джен Псаки дала несколько профессиональных советов пресс-секретарю нового президента Шону Спайсеру, а также советнику Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.

По мнению Псаки, команде Трампа прежде всего нужно «перестать лгать». Кроме того, считает экс-чиновница, нужно проверять факты, прежде чем говорить о них, и прекратить копировать стиль общения босса с прессой, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Стоит отметить, что Псаки и бывший пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест делились со Спайсером секретами профессии еще в начале января.

Джен Псаки была пресс-секретарем Барака Обамы (2011 — 2013 гг.), официальным представителем Госдепартамента (2013 — 2015) и директором по коммуникациям Белого дома (2015 — 2017). Россиянам она запомнилась свой некомпетентностью, нелогичными заявлениями и «любовью» к России.

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