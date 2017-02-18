Псаки дала мастер-класс пресс-секретарю Белого дома

Бывший представитель Госдепа США и «любимица» россиян Джен Псаки дала несколько профессиональных советов
пресс-секретарю нового президента Шону Спайсеру, а также советнику Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй.
По мнению Псаки, команде Трампа прежде всего нужно «перестать лгать». Кроме того, считает экс-чиновница, нужно проверять факты, прежде чем говорить о них, и прекратить копировать стиль общения босса с прессой, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Стоит отметить, что Псаки и бывший пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест делились со Спайсером секретами профессии еще в начале января.
Джен Псаки была пресс-секретарем Барака Обамы (2011 — 2013 гг.), официальным представителем Госдепартамента (2013 — 2015) и директором по коммуникациям Белого дома (2015 — 2017). Россиянам она запомнилась свой некомпетентностью, нелогичными заявлениями и «любовью» к России.
Стоит отметить, что Псаки и бывший пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест делились со Спайсером секретами профессии еще в начале января.
Джен Псаки была пресс-секретарем Барака Обамы (2011 — 2013 гг.), официальным представителем Госдепартамента (2013 — 2015) и директором по коммуникациям Белого дома (2015 — 2017). Россиянам она запомнилась свой некомпетентностью, нелогичными заявлениями и «любовью» к России.
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