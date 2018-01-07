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    Путин подарил икону Симеоновской церкви в Петербурге

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    Путин подарил икону Симеоновской церкви в Петербурге

    Путин подарил икону Симеоновской церкви в Петербурге

    Путин подарил икону Симеоновской церкви в Петербурге

    Владимир Путин подарил икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге, где встречал Рождество. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

    В ходе богослужения глава государства вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века. По информации пресс-службы, это двухрядная икона в металлическом окладе, содержащая изображения: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другие.

    смотретьПутин встречает Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге
    Путин встречает Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге
    Ранее сообщалось, что Владимир Путин около полуночи прибыл для участия в рождественском богослужении в Симеоновскую церковь на Моховой улице, где крестили его отца.

    Симеоновская церковь — одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм построили в 1734 году по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году его закрыли, а позже разграбили. В 1951–1954 годах здание реставрировали, в 1980-х годах приспособили под метеорологический музей. Только в 1994 году храм вернули Санкт-Петербургской Епархии.

    Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. На Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы. В 2017 году президент участвовал в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.

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