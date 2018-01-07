Путин встречает Рождество в Симеоновской церкви в Петербурге

Миллионы православных верующих в России и за ее пределами отмечают один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Праздничные службы проходят в тысячах храмов. Президент России по традиции встречает Рождество за пределами столицы.
В этом году Владимир Путин принимает участие в богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.
Тысячи верующих собрались сегодня в храме Христа Спасителя в столице. Главную рождественскую службу традиционно проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, передает ТАСС. В храм прибыл и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. На Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы. В 2017 году президент участвовал в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
Тысячи верующих собрались сегодня в храме Христа Спасителя в столице. Главную рождественскую службу традиционно проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, передает ТАСС. В храм прибыл и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. На Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы. В 2017 году президент участвовал в рождественском богослужении в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
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