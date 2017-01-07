Путин встречает Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода

Президент России Владимир Путин участвует в рождественском богослужении в Спасском соборе в
ТАСС.
Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
Свято-Юрьев мужской монастырь — самый крупный из новгородских монастырей. По преданию, обитель при истоке Волхова из озера Ильмень заложил князь Ярослав Мудрый в 1030 году. Им же построена была деревянная церковь во имя Святого Великомученика Георгия.
Президент регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом если на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, то Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.
Премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой традиционно участвуют в богослужении в столичном храме Христа Спасителя. Службу возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. НТВ.Ru ведет прямую трансляцию.
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