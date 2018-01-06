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    Рождественская служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве. Москва, Рождество, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРождественская служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве

    Рождественская служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве

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    Рождественская служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве

    Рождественская служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве

    Рождественская служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве

      Православные верующие отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. В храме Христа Спасителя в столице главную рождественскую службу традиционно проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

      На литургию пришли не только москвичи. Многие верующие приехали в столицу из регионов. В храме собрались несколько тысяч человек. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, передает ТАСС.

      Патриарх Кирилл в канун Рождества в своей проповеди призвал почтить чудо рождения Иисуса Христа добрыми делами.

      смотретьПатриарх Кирилл призвал встретить Рождество добрыми делами
      Патриарх Кирилл призвал встретить Рождество добрыми делами
      Православные христиане завершают 40-дневный пост. Праздновать благую весть — Рождество Христово — по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь.

      Вместе с русской церковью Рождество Христово также отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

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