Рождественская служба проходит в храме Христа Спасителя в Москве

Православные верующие отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. В храме Христа Спасителя в столице главную рождественскую службу традиционно проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На литургию пришли не только москвичи. Многие верующие приехали в столицу из регионов. В храме собрались несколько тысяч человек. Среди присутствующих на богослужении — члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы, передает ТАСС.
Патриарх Кирилл в канун Рождества в своей проповеди призвал почтить чудо рождения Иисуса Христа добрыми делами.
Православные христиане завершают 40-дневный пост. Праздновать благую весть — Рождество Христово — по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь.
Вместе с русской церковью Рождество Христово также отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.
Патриарх Кирилл в канун Рождества в своей проповеди призвал почтить чудо рождения Иисуса Христа добрыми делами.
Православные христиане завершают 40-дневный пост. Праздновать благую весть — Рождество Христово — по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь.
Вместе с русской церковью Рождество Христово также отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.
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