Патриарх Кирилл призвал встретить Рождество добрыми делами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Рождества призвал почтить чудо рождения Иисуса Христа добрыми делами.
Об этом он сказал в субботу в своей проповеди после утреннего богослужения в храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл: «В ответ на это божье чудо, дарованное нам в рождении его единородного сына, мы должны ответить нашей непреклонной верой и способностью не только понимать то, что он принес людям, и то, что он сказал, но и отвечать на его откровения искренней верой и добрыми делами».
У православных россиян в субботу наступил Рождественский сочельник, христиане завершают 40-дневный пост и готовятся ко второму по значимости празднику после Пасхи — Рождеству Христову. За час до полуночи в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл начнет главную рождественскую службу. В последние годы она собирает более 5 тыс. верующих.
Вместе с русской церковью Рождество Христово также отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.
Патриарх Кирилл: «В ответ на это божье чудо, дарованное нам в рождении его единородного сына, мы должны ответить нашей непреклонной верой и способностью не только понимать то, что он принес людям, и то, что он сказал, но и отвечать на его откровения искренней верой и добрыми делами».
У православных россиян в субботу наступил Рождественский сочельник, христиане завершают 40-дневный пост и готовятся ко второму по значимости празднику после Пасхи — Рождеству Христову. За час до полуночи в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл начнет главную рождественскую службу. В последние годы она собирает более 5 тыс. верующих.
Вместе с русской церковью Рождество Христово также отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.
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