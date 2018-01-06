Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

У православных христиан всего мира сегодня сочельник, то есть канун Рождества.

Название праздника происходит от слова «сочиво» — это размоченные зерна пшеницы, смешанные с медом и фруктами. В этот день завершается Рождественский пост и верующие воздерживаются от принятия пищи до появления первой звезды — символа той, что взошла над Вифлеемом и возвестила о рождении Иисуса Христа.



Во всех православных храмах сегодня пройдут торжественные службы. Вместе с русской церковью праздник отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей. В храме Христа Спасителя богослужение по традиции возглавит патриарх Кирилл. В канун Рождества он пожелал всем мира, благополучия и любви.