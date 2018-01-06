Соседи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Соседи 16+
    •  
    Православные христиане отмечают Рождественский сочельник. православие, религия, Рождество, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравославные христиане отмечают Рождественский сочельник

    Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

    2 комментария
    Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

    Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

    Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

      У православных христиан всего мира сегодня сочельник, то есть канун Рождества.

      Название праздника происходит от слова «сочиво» — это размоченные зерна пшеницы, смешанные с медом и фруктами. В этот день завершается Рождественский пост и верующие воздерживаются от принятия пищи до появления первой звезды — символа той, что взошла над Вифлеемом и возвестила о рождении Иисуса Христа.

      Во всех православных храмах сегодня пройдут торжественные службы. Вместе с русской церковью праздник отмечают верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей. В храме Христа Спасителя богослужение по традиции возглавит патриарх Кирилл. В канун Рождества он пожелал всем мира, благополучия и любви.

      Новости по теме

      Новый год и Рождество

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru