Жертвами «взрывного» циклона в США стали 18 человек

В США холодный так называемый взрывной циклон охватил территорию от Атлантики до Новой Англии.
Местами температура воздуха ощущается как минус 20 из-за сильного ветра. В Бостоне холодная погода стала причиной «ледяного» наводнения. Уровень воды поднялся до критического. Спасатели эвакуировали целые станции метро. Люди застревали в машинах и домах, их вызволяли на лодках. Аварийным службам пришлось отключать в городе электричество.
Джозеф Финн, бостонский пожарный комиссар: «Здесь много электрических трансформаторов, сейчас мы пытаемся понять, какие из них нужно отключить. Все из-за холода, и посмотрите — везде вода. Мне бы не хотелось оставлять людей без света, но безопасность важнее, может начаться пожар».
Жертвами непогоды в США, по последним данным, стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.
В Нью-Йорке снегопад закончился, но температура — минус 11, поэтому на улицах заметно меньше людей, даже на Таймс-сквер, где обычно много туристов.
Во Флориде спасательная операция развернулась в море. Служба по охране дикой природы вызволяет черепах. Температура воды опустилась до плюс 10. Черепахи в таких условиях не могут двигаться. За день вытащили больше 200 особей и отвезли в ближайшие питомники.
Джозеф Финн, бостонский пожарный комиссар: «Здесь много электрических трансформаторов, сейчас мы пытаемся понять, какие из них нужно отключить. Все из-за холода, и посмотрите — везде вода. Мне бы не хотелось оставлять людей без света, но безопасность важнее, может начаться пожар».
Жертвами непогоды в США, по последним данным, стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.
В Нью-Йорке снегопад закончился, но температура — минус 11, поэтому на улицах заметно меньше людей, даже на Таймс-сквер, где обычно много туристов.
Во Флориде спасательная операция развернулась в море. Служба по охране дикой природы вызволяет черепах. Температура воды опустилась до плюс 10. Черепахи в таких условиях не могут двигаться. За день вытащили больше 200 особей и отвезли в ближайшие питомники.
Комментарии