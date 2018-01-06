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    Жертвами «взрывного» циклона в США стали 18 человек. зима, погода, погодные аномалии, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами «взрывного» циклона в США стали 18 человек

    Жертвами «взрывного» циклона в США стали 18 человек

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    Жертвами «взрывного» циклона в США стали 18 человек

    Жертвами «взрывного» циклона в США стали 18 человек

    Жертвами «взрывного» циклона в США стали 18 человек

      В США холодный так называемый взрывной циклон охватил территорию от Атлантики до Новой Англии.

      Местами температура воздуха ощущается как минус 20 из-за сильного ветра. В Бостоне холодная погода стала причиной «ледяного» наводнения. Уровень воды поднялся до критического. Спасатели эвакуировали целые станции метро. Люди застревали в машинах и домах, их вызволяли на лодках. Аварийным службам пришлось отключать в городе электричество.

      Джозеф Финн, бостонский пожарный комиссар: «Здесь много электрических трансформаторов, сейчас мы пытаемся понять, какие из них нужно отключить. Все из-за холода, и посмотрите — везде вода. Мне бы не хотелось оставлять людей без света, но безопасность важнее, может начаться пожар».

      Жертвами непогоды в США, по последним данным, стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.

      В Нью-Йорке снегопад закончился, но температура — минус 11, поэтому на улицах заметно меньше людей, даже на Таймс-сквер, где обычно много туристов.

      смотретьВо Флориде экологи спасли более сотни замерзших морских черепах
      Во Флориде экологи спасли более сотни замерзших морских черепах
      Во Флориде спасательная операция развернулась в море. Служба по охране дикой природы вызволяет черепах. Температура воды опустилась до плюс 10. Черепахи в таких условиях не могут двигаться. За день вытащили больше 200 особей и отвезли в ближайшие питомники.

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