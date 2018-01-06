Во Флориде экологи спасли сотню замерзших морских черепах

Американские экологи спасли от аномальных холодов более сотни морских черепах.
Из-за рекордно низких температур, установившихся во Флориде, температура тела пресмыкающихся так сильно упала, что черепахи практически перестали двигаться. Они всплыли на поверхность и находились там, пока их не вытащили из воды. На первый взгляд, черепах даже можно было принять за мертвых.
Сейчас всех спасенные пресмыкающихся доставили в город Панама-Сити, где они останутся до тех пор, пока температура воды в Мексиканском заливе снова не поднимется. Потом их выпустят обратно.
Этой зимой на Флориду обрушились сильные холода и мощные снежные бури. Жители штата снега не видели почти 30 лет. У городских служб нет нужного количества снегоуборочной техники, а установившиеся холода затрудняют жизнь не только людям, но и многим представителям фауны. На побережья были найдены замерзшие акулы, а игуаны начали падать с деревьев прямо на улицах городов.
Добавим, что сейчас от зимних штормов и похолодания страдает все Восточное побережье США. По данным СМИ, за последнюю неделю жертвами непогоды стали не менее 16 человек. Прекращена работа школ и коммерческих предприятий, отменено множество авиарейсов.
Сейчас всех спасенные пресмыкающихся доставили в город Панама-Сити, где они останутся до тех пор, пока температура воды в Мексиканском заливе снова не поднимется. Потом их выпустят обратно.
Officials from the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission have rescued more than 100 «cold-stunned» sea turtles left floating or washed ashore due to cold temperatures. https://t.co/9XDacceDkM pic.twitter.com/NV3hFi8K83— ABC News (@ABC) 5 января 2018 г.
Этой зимой на Флориду обрушились сильные холода и мощные снежные бури. Жители штата снега не видели почти 30 лет. У городских служб нет нужного количества снегоуборочной техники, а установившиеся холода затрудняют жизнь не только людям, но и многим представителям фауны. На побережья были найдены замерзшие акулы, а игуаны начали падать с деревьев прямо на улицах городов.
Добавим, что сейчас от зимних штормов и похолодания страдает все Восточное побережье США. По данным СМИ, за последнюю неделю жертвами непогоды стали не менее 16 человек. Прекращена работа школ и коммерческих предприятий, отменено множество авиарейсов.
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