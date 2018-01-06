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    Во Флориде экологи спасли сотню замерзших морских черепах. США, животные, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Флориде экологи спасли сотню замерзших морских черепах

    Во Флориде экологи спасли сотню замерзших морских черепах

    1 комментарий
    • Фото: @MyFWC / twitter.com
    Во Флориде экологи спасли сотню замерзших морских черепах

    Во Флориде экологи спасли сотню замерзших морских черепах

    Во Флориде экологи спасли сотню замерзших морских черепах
    • Фото: @MyFWC / twitter.com

      • Американские экологи спасли от аномальных холодов более сотни морских черепах.

      Из-за рекордно низких температур, установившихся во Флориде, температура тела пресмыкающихся так сильно упала, что черепахи практически перестали двигаться. Они всплыли на поверхность и находились там, пока их не вытащили из воды. На первый взгляд, черепах даже можно было принять за мертвых.

      Сейчас всех спасенные пресмыкающихся доставили в город Панама-Сити, где они останутся до тех пор, пока температура воды в Мексиканском заливе снова не поднимется. Потом их выпустят обратно.




      смотретьЖителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой
      Жителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой
      Этой зимой на Флориду обрушились сильные холода и мощные снежные бури. Жители штата снега не видели почти 30 лет. У городских служб нет нужного количества снегоуборочной техники, а установившиеся холода затрудняют жизнь не только людям, но и многим представителям фауны. На побережья были найдены замерзшие акулы, а игуаны начали падать с деревьев прямо на улицах городов.

      Добавим, что сейчас от зимних штормов и похолодания страдает все Восточное побережье США. По данным СМИ, за последнюю неделю жертвами непогоды стали не менее 16 человек. Прекращена работа школ и коммерческих предприятий, отменено множество авиарейсов.

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