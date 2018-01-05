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    Жителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой. животные, морозы, погодные аномалии, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой

    Жителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой

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    Жителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой

    Жителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой

    Жителей США засыпает снегом и заливает ледяной водой

      Зима решила испытать на прочность жителей восточного побережья Соединенных Штатов. Жертвами непогоды стали уже два десятка человек. Метеорологи прогнозируют, что в 25 крупных городах США температура может опуститься до минус сорока.

      Снежная буря ударила практически по всему северо-востоку США — от Северной Каролины и Вирджинии до штата Мэн. Метель продолжалась несколько часов и местами усиленная ураганным ветром доставила массу неприятностей американцам. Засыпанные снегом трассы встали в многочасовых пробках, причем в некоторых штатах машины ветром даже сдувало с обледенелых дорог на обочину. Большинство аэропортов закрылись, пережидая непогоду, и в итоге число отмененных авиарейсов по всей Америке перевалило за четыре тысячи.

      В Бостоне из-за сильных прибрежных волн и высокого прилива ледяная океанская вода подтопила несколько станций метро и один самых популярных у туристов городских районов. В некоторых местах вода поднялась до полутора метров, и некоторых водителей, чьи машины буквально поплыли, пришлось спасать пожарным и полиции. В городе власти ввели чрезвычайное положение, попросив жителей без необходимости не выходить на улицу.

      В Нью-Йорке власти тоже ввели режим ЧС. Снегопад в городе был настолько сильный, что брошенные властями на улицы полторы тысячи снегоуборочных машин просто не успевали разгребать сугробы. Школьные занятия отменили, а из-за перебоев в работе транспорта десятки тысяч человек не смогли добраться на работу. Но туристов, которых в Нью-Йорке всегда предостаточно, непогода не испугала: многие из них с удовольствием играли в снегу, невзирая на холод.

      Для жителей США, впрочем, поводов радоваться не очень много. Около ста тысяч человек в затронутых непогодой штатах остались без электричества и, учитывая минусовую температуру на улице, это может быть крайне опасно. В Кентукки полиция уже зарегистрировала смерть мужчины, который умер от холода в своем доме, оставшись без света.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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