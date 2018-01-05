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    В США из-за аномальных холодов пошел «дождь» из игуан

    2 комментария
    • Фото: twitter.com
    В США <nobr>из-за</nobr> аномальных холодов пошел «дождь» из игуан

    В США из-за аномальных холодов пошел «дождь» из игуан

    В США <nobr>из-за</nobr> аномальных холодов пошел «дождь» из игуан
  • Фото: twitter.com

    • Падающие с деревьев игуаны перепугали жителей Флориды.

    Как сообщили в комиссии по охране флоры и фауны Флориды, из-за похолодания до плюс 4 градусов холоднокровные животные стали становиться вялыми или впадать в спячку, а потом падать на землю с веток. Из-за этого жители Флориды стали жаловаться на настоящий «дождь» из игуан и делиться фотографиями в соцсетях.







    Между тем экологи уже посоветовали людям не пытаться брать упавших игуан в руки. Дело в том, что рептилии на солнце могут «оттаять», прийти в себя, а потом попытаться атаковать тех, кто решил их побеспокоить, передает The Washington Post.

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    Отметим, что сейчас от зимних штормов и похолодания продолжает страдать все Восточное побережье США. По данным СМИ, за последнюю неделю жертвами непогоды стали не менее 16 человек. Прекращена работа школ и коммерческих предприятий, отменено множество авиарейсов.

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