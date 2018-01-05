В США из-за аномальных холодов пошел «дождь» из игуан

Падающие с деревьев игуаны перепугали жителей Флориды.
Как сообщили в комиссии по охране флоры и фауны Флориды, из-за похолодания до плюс 4 градусов холоднокровные животные стали становиться вялыми или впадать в спячку, а потом падать на землю с веток. Из-за этого жители Флориды стали жаловаться на настоящий «дождь» из игуан и делиться фотографиями в соцсетях.
Между тем экологи уже посоветовали людям не пытаться брать упавших игуан в руки. Дело в том, что рептилии на солнце могут «оттаять», прийти в себя, а потом попытаться атаковать тех, кто решил их побеспокоить, передает The Washington Post.
Отметим, что сейчас от зимних штормов и похолодания продолжает страдать все Восточное побережье США. По данным СМИ, за последнюю неделю жертвами непогоды стали не менее 16 человек. Прекращена работа школ и коммерческих предприятий, отменено множество авиарейсов.
The iguanas have a good chance of thawing out if you move them in the sun. Just be careful @CBS12 pic.twitter.com/Qn2w6NFedD— Maxine Bentzel (@MaxineBentzel) 4 января 2018 г.
The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx— Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4 января 2018 г.
Между тем экологи уже посоветовали людям не пытаться брать упавших игуан в руки. Дело в том, что рептилии на солнце могут «оттаять», прийти в себя, а потом попытаться атаковать тех, кто решил их побеспокоить, передает The Washington Post.
Отметим, что сейчас от зимних штормов и похолодания продолжает страдать все Восточное побережье США. По данным СМИ, за последнюю неделю жертвами непогоды стали не менее 16 человек. Прекращена работа школ и коммерческих предприятий, отменено множество авиарейсов.
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