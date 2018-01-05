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    В ОБСЕ осудили депортацию российских журналистов из Латвии

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    В ОБСЕ осудили депортацию российских журналистов из Латвии

    В ОБСЕ осудили депортацию российских журналистов из Латвии

    В ОБСЕ осудили депортацию российских журналистов из Латвии
  • Фото: Associated Press © 2018, Richard Drew

    • Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир призвал власти Латвии пересмотреть решение о высылке российских журналистов Курлаевых.

    Причины депортации российских журналистов Анатолия и Ольги Курлаевых неясны, и властям Латвии следует пересмотреть решение об их высылке из страны. Об этом говорится в заявлении, которое в пятницу сделал представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир.

    Ранее в пятницу с просьбой обозначить «внятную публичную позицию и конкретные шаги» к ОБСЕ обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В случае отсутствия таковых МИД считает единственным возможным выходом ввести ответные меры, говорилось в заявлении Захаровой.

    Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова: «Свободный доступ к информации и свободный обмен информацией между государствами-участниками обеспечивают свободу СМИ в странах ОБСЕ и являются важнейшей частью идеи безопасности, на которой основана организация. Поэтому я призываю власти пересмотреть политику ограничений в отношении иностранных журналистов, которые исполняют свой профессиональный долг».

    В ответ на заявление Дезира МИД РФ потребовал «немедленно принять меры» для разрешения этой ситуации.

    МИД РФ: «Мы надеемся, что вы немедленно сделаете то, что в ваших силах, чтобы изменить отношение властей Латвии к российским журналистам. Заявлений недостаточно, крайне необходимы действия».




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