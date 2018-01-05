В ОБСЕ осудили депортацию российских журналистов из Латвии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир призвал власти Латвии пересмотреть решение о высылке российских журналистов Курлаевых.
Причины депортации российских журналистов Анатолия и Ольги Курлаевых неясны, и властям Латвии следует пересмотреть решение об их высылке из страны. Об этом говорится в заявлении, которое в пятницу сделал представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир.
Ранее в пятницу с просьбой обозначить «внятную публичную позицию и конкретные шаги» к ОБСЕ обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В случае отсутствия таковых МИД считает единственным возможным выходом ввести ответные меры, говорилось в заявлении Захаровой.
Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова: «Свободный доступ к информации и свободный обмен информацией между государствами-участниками обеспечивают свободу СМИ в странах ОБСЕ и являются важнейшей частью идеи безопасности, на которой основана организация. Поэтому я призываю власти пересмотреть политику ограничений в отношении иностранных журналистов, которые исполняют свой профессиональный долг».
В ответ на заявление Дезира МИД РФ потребовал «немедленно принять меры» для разрешения этой ситуации.
МИД РФ: «Мы надеемся, что вы немедленно сделаете то, что в ваших силах, чтобы изменить отношение властей Латвии к российским журналистам. Заявлений недостаточно, крайне необходимы действия».
Напомним, в четверг стало известно, что власти Латвии сочли корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву угрозой национальной безопасности и постановили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. За день до этого из Латвии был депортирован ее муж, журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.
В МИД РФ заявили, что этим поступком Латвия грубо нарушает международные обязательства по обеспечению свободы слова.
Ранее в пятницу с просьбой обозначить «внятную публичную позицию и конкретные шаги» к ОБСЕ обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В случае отсутствия таковых МИД считает единственным возможным выходом ввести ответные меры, говорилось в заявлении Захаровой.
Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова: «Свободный доступ к информации и свободный обмен информацией между государствами-участниками обеспечивают свободу СМИ в странах ОБСЕ и являются важнейшей частью идеи безопасности, на которой основана организация. Поэтому я призываю власти пересмотреть политику ограничений в отношении иностранных журналистов, которые исполняют свой профессиональный долг».
В ответ на заявление Дезира МИД РФ потребовал «немедленно принять меры» для разрешения этой ситуации.
МИД РФ: «Мы надеемся, что вы немедленно сделаете то, что в ваших силах, чтобы изменить отношение властей Латвии к российским журналистам. Заявлений недостаточно, крайне необходимы действия».
.@OSCE_RFoM We hope you will immediately take measures within your mandate to change this approach of #Latvia authorities towards #Russian journalists. Declarations are not enough, actions are highly needed.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 5 января 2018 г.
Напомним, в четверг стало известно, что власти Латвии сочли корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву угрозой национальной безопасности и постановили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. За день до этого из Латвии был депортирован ее муж, журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.
В МИД РФ заявили, что этим поступком Латвия грубо нарушает международные обязательства по обеспечению свободы слова.
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