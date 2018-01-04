В МИД РФ прокомментировали выдворение российских журналистов из Латвии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими действиями против российских журналистов Латвия грубо нарушает международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова.
Мария Захарова: «Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы».
Совершенно очевидно, добавила Захарова, что «латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ».
При этом Захарова призвала профильные международные институты дать оценку выдворению российских журналистов из Латвии и отметила, что Россия будет добиваться соответствующей реакции.
Мария Захарова: «Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества».
Сегодня стало известно, что корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву латвийские власти сочли угрозой национальной безопасности. Журналистка должна покинуть страну в течение 24 часов.
Накануне, 3 января, из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой. Его фамилия была включена в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию страны.
Отметим, что всего в список были включены несколько тысяч иностранцев, в том числе россияне. Среди фигурантов черного списка — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, а также актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов.
Совершенно очевидно, добавила Захарова, что «латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ».
При этом Захарова призвала профильные международные институты дать оценку выдворению российских журналистов из Латвии и отметила, что Россия будет добиваться соответствующей реакции.
Мария Захарова: «Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества».
Сегодня стало известно, что корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву латвийские власти сочли угрозой национальной безопасности. Журналистка должна покинуть страну в течение 24 часов.
Накануне, 3 января, из Латвии был депортирован журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев, муж Ольги Курлаевой. Его фамилия была включена в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию страны.
Отметим, что всего в список были включены несколько тысяч иностранцев, в том числе россияне. Среди фигурантов черного списка — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, а также актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов.
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