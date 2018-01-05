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    МИД РФ призвал ОБСЕ дать оценку высылке российских журналистов из Латвии

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    • Фото: Никитченко Елена / ТАСС
    МИД РФ призвал ОБСЕ дать оценку высылке российских журналистов из Латвии

    МИД РФ призвал ОБСЕ дать оценку высылке российских журналистов из Латвии

    МИД РФ призвал ОБСЕ дать оценку высылке российских журналистов из Латвии
  • Фото: Никитченко Елена / ТАСС

    • МИД РФ призвал ОБСЕ защитить свободу слова после депортации из Латвии российских журналистов.

    МИД России ждет от ОБСЕ «внятной публичной позиции и конкретных шагов» в связи с ситуацией с высылкой российских журналистов Анатолия и Ольги Курлаевых из Латвии.

    В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлему Дезиру с просьбой выступить арбитром в этой ситуации.

    Представитель МИД напомнила, что в ходе недавнего визита в Москву Арлем Дезир «неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД: «Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций».

    По словам Захаровой, «отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет».

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