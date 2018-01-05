Волонтеры начали сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

В нескольких регионах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.
Первым регионом, в котором стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, стал Хабаровский край. Сбор начали участники движения «Волонтеры Победы». Координатор движения в Хабаровском крае Анастасия Брага подчеркнула, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законом, передает ТАСС.
Затем сбор подписей стартовал в Башкирии. Как сообщил РИА Новости региональный координатор движения Александр Юдин, волонтеры работают в двух местах в Уфе и городе Октябрьском.
Александр Юдин, координатор движения «Волонтеры Победы» в Башкирии: «Люди после новогодних праздников вышли в торговые центры за покупками, многие удивлены, что собирают подписи, но охотно подписываются. В гостином дворе Уфы даже создалась очередь из желающих подписаться в поддержку Путина».
Сегодня же волонтеры приступят к работе в Москве и Севастополе, Чечне, Северной Осетии, в Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, а также впервые — в Крыму.
Ранее Путин заявил, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Тем не менее, кандидатуру Путина поддержали несколько партий, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ. На каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей.
Затем сбор подписей стартовал в Башкирии. Как сообщил РИА Новости региональный координатор движения Александр Юдин, волонтеры работают в двух местах в Уфе и городе Октябрьском.
Александр Юдин, координатор движения «Волонтеры Победы» в Башкирии: «Люди после новогодних праздников вышли в торговые центры за покупками, многие удивлены, что собирают подписи, но охотно подписываются. В гостином дворе Уфы даже создалась очередь из желающих подписаться в поддержку Путина».
Сегодня же волонтеры приступят к работе в Москве и Севастополе, Чечне, Северной Осетии, в Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, а также впервые — в Крыму.
Ранее Путин заявил, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Тем не менее, кандидатуру Путина поддержали несколько партий, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия».
Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ. На каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей.
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