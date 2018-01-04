В Швейцарии ураган снес поезд с рельсов: видео

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно как ураганный ветер сдувает с рельсов поезд.
Поезд, следовавший из Монтре в Оберланд, попал под удар стихии в середине дня в среду, 3 января. Один вагон сошел с рельсов, упал и перевернулся. В результате пострадали восемь человек, сообщает Swissinfo.
Зимний ураган «Бурглинд» обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии. Ураган вызван прохождением по Европе мощного шторма «Элеанор». Порывы ветра достигают 150 км/ч, в горах — до 180 км/ч.
В аэропортах Цюриха и Женевы отменены несколько авиарейсов. Также отменены и отложены междугородние и пригородные поезда. Прервано железнодорожное сообщение между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн.
В районе альпийского города Андерматт скорость ветра превышала 200 км/ч. Разрушены кровли домов. В Берне рухнула новогодняя елка.
Ранее сообщалось о пострадавших в других европейских странах: в Ирландии, Германии, Франции. В Париже из-за «Элеанор» даже закрывали для посещения Эйфелеву башню.
Зимний ураган «Бурглинд» обрушился на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии. Ураган вызван прохождением по Европе мощного шторма «Элеанор». Порывы ветра достигают 150 км/ч, в горах — до 180 км/ч.
В аэропортах Цюриха и Женевы отменены несколько авиарейсов. Также отменены и отложены междугородние и пригородные поезда. Прервано железнодорожное сообщение между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн.
В районе альпийского города Андерматт скорость ветра превышала 200 км/ч. Разрушены кровли домов. В Берне рухнула новогодняя елка.
Ранее сообщалось о пострадавших в других европейских странах: в Ирландии, Германии, Франции. В Париже из-за «Элеанор» даже закрывали для посещения Эйфелеву башню.
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