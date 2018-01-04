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    В Швейцарии из-за бури травмы получили не менее 12 человек

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    • Фото: Reuters © 2018, Stefan Wermuth
    В Швейцарии <nobr>из-за</nobr> бури травмы получили не менее 12 человек

    В Швейцарии из-за бури травмы получили не менее 12 человек

    В Швейцарии <nobr>из-за</nobr> бури травмы получили не менее 12 человек
  • Фото: Reuters © 2018, Stefan Wermuth

    • Непогода вызвала обрушение деревьев и спровоцировала серию ДТП в Швейцарии. Скорость ветра достигала 200 километров в час.

    Как передает ТАСС со ссылкой на швейцарские СМИ, не менее 12 человек получили травмы в результате зимней бури, получившей название «Элеанор».

    В городе Ленк-им-Зимменталь пострадали 8 пассажиров сошедшего с рельсов вагона поезда Монтре — Оберланд. В городе Ворб дерево рухнуло на автомобиль, госпитализированы взрослый и ребенок, находившиеся в машине. Несколько пожилых людей получили травмы в кантоне Невшатель.



    В районе альпийского города Андерматт скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены кровли домов. СМИ сообщают об опрокинутых шквалистым ветром автомобилях, поваленных деревьях. В Берне рухнула новогодняя елка.

    смотретьЗатопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря
    Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря
    Ранее сообщалось о пострадавших в других европейских странах: в Ирландии, Германии, Франции. В Париже из-за «Элеанор» даже закрывали для посещения Эйфелеву башню.

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