В Швейцарии из-за бури травмы получили не менее 12 человек

Непогода вызвала обрушение деревьев и спровоцировала серию ДТП в Швейцарии. Скорость ветра достигала 200 километров в час.
Как передает ТАСС со ссылкой на швейцарские СМИ, не менее 12 человек получили травмы в результате зимней бури, получившей название «Элеанор».
В городе Ленк-им-Зимменталь пострадали 8 пассажиров сошедшего с рельсов вагона поезда Монтре — Оберланд. В городе Ворб дерево рухнуло на автомобиль, госпитализированы взрослый и ребенок, находившиеся в машине. Несколько пожилых людей получили травмы в кантоне Невшатель.
В районе альпийского города Андерматт скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены кровли домов. СМИ сообщают об опрокинутых шквалистым ветром автомобилях, поваленных деревьях. В Берне рухнула новогодняя елка.
Ранее сообщалось о пострадавших в других европейских странах: в Ирландии, Германии, Франции. В Париже из-за «Элеанор» даже закрывали для посещения Эйфелеву башню.
В городе Ленк-им-Зимменталь пострадали 8 пассажиров сошедшего с рельсов вагона поезда Монтре — Оберланд. В городе Ворб дерево рухнуло на автомобиль, госпитализированы взрослый и ребенок, находившиеся в машине. Несколько пожилых людей получили травмы в кантоне Невшатель.
В районе альпийского города Андерматт скорость ветра превышала 200 километров в час. Разрушены кровли домов. СМИ сообщают об опрокинутых шквалистым ветром автомобилях, поваленных деревьях. В Берне рухнула новогодняя елка.
Ранее сообщалось о пострадавших в других европейских странах: в Ирландии, Германии, Франции. В Париже из-за «Элеанор» даже закрывали для посещения Эйфелеву башню.
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