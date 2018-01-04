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    В ХМАО следователи ищут очевидцев катастрофы с 10 погибшими. ДТП, ХМАО/Югра, дети и подростки, полиция, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ХМАО следователи ищут очевидцев катастрофы с 10 погибшими

    В ХМАО следователи ищут очевидцев катастрофы с 10 погибшими

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    В ХМАО следователи ищут очевидцев катастрофы с 10 погибшими

    В ХМАО следователи ищут очевидцев катастрофы с 10 погибшими

    В ХМАО следователи ищут очевидцев катастрофы с 10 погибшими
    • Фото: ТАСС

      • СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ищет людей, которые стали очевидцами ДТП с десятью погибшими.

      После катастрофы, произошедшей на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Нягань и унесшей жизни 4 детей и 6 взрослых, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Им занимаются сотрудники отдела регионального СК по расследованию особо важных дел. Силы правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств и причин трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.

      Лобовое столкновение с 10 погибшими устроили легковушки Renault Duster и Mazda 6. Следователи ищут очевидцев этого происшествия и просят их обратиться в правоохранительные органы, чтобы максимально объективно восстановить картину случившегося.

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      Всех, у кого есть информация об этой катастрофе, просят позвонить на телефон дежурной службы следственного управления: 8–950-502–74-52. По этому же номеру могут обращаться автомобилисты, чьи видеорегистраторы зафиксировали момент ДТП или место происшествия в первые минуты после столкновения автомобилей.

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