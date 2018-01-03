Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    «Никто не выжил»: МВД подтвердило гибель 10 человек в автокатастрофе в ХМАО

    6 комментариев
    • Фото: vk.com
    «Никто не выжил»: МВД подтвердило гибель 10 человек в автокатастрофе в ХМАО

    «Никто не выжил»: МВД подтвердило гибель 10 человек в автокатастрофе в ХМАО

    «Никто не выжил»: МВД подтвердило гибель 10 человек в автокатастрофе в ХМАО
  • Фото: vk.com

    • На место автокатастрофы с участием двух иномарок в ХМАО выехал прокурор автономного округа. Проводится проверка, чтобы установить виновника аварии.

    Полиция Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту катастрофы на автодороге Ханты-Мансийск — Советский, в результате которого погибли 10 человек. В двух столкнувшихся автомобилях погибли все — шесть взрослых и четверо детей, сообщили ТАСС в ведомстве.

    Пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому округу: «В результате ДТП погибли 10 человек, среди них шесть взрослых и четверо детей. Пострадавших в ДТП нет, все погибли».

    ДТП произошло в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с другой иномаркой. В аварии участвовали Mazda 6 и Renault Duster, в одном автомобиле находились жители Югры, в другом — жители Ямала. Среди погибших — младенец в возрасте до года.

    В администрации ХМАО сообщили, что тела жертв автокатастрофы доставят в населенный пункт Нягань. Ранее в МЧС сообщили, что на месте ДТП работали более 50 спасателей, был развернут оперативный штаб, психологи оказывали помощь родственникам.

    Прокуратура уже начала проверку. В частности, предстоит выяснить, в каком состоянии находилась дорога в районе автокатастрофы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru