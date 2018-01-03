«Никто не выжил»: МВД подтвердило гибель 10 человек в автокатастрофе в ХМАО

На место автокатастрофы с участием двух иномарок в ХМАО выехал прокурор автономного округа. Проводится проверка, чтобы установить виновника аварии.
Полиция Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту катастрофы на автодороге Ханты-Мансийск — Советский, в результате которого погибли 10 человек. В двух столкнувшихся автомобилях погибли все — шесть взрослых и четверо детей, сообщили ТАСС в ведомстве.
Пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому округу: «В результате ДТП погибли 10 человек, среди них шесть взрослых и четверо детей. Пострадавших в ДТП нет, все погибли».
ДТП произошло в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с другой иномаркой. В аварии участвовали Mazda 6 и Renault Duster, в одном автомобиле находились жители Югры, в другом — жители Ямала. Среди погибших — младенец в возрасте до года.
В администрации ХМАО сообщили, что тела жертв автокатастрофы доставят в населенный пункт Нягань. Ранее в МЧС сообщили, что на месте ДТП работали более 50 спасателей, был развернут оперативный штаб, психологи оказывали помощь родственникам.
Прокуратура уже начала проверку. В частности, предстоит выяснить, в каком состоянии находилась дорога в районе автокатастрофы.
Пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому округу: «В результате ДТП погибли 10 человек, среди них шесть взрослых и четверо детей. Пострадавших в ДТП нет, все погибли».
ДТП произошло в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с другой иномаркой. В аварии участвовали Mazda 6 и Renault Duster, в одном автомобиле находились жители Югры, в другом — жители Ямала. Среди погибших — младенец в возрасте до года.
В администрации ХМАО сообщили, что тела жертв автокатастрофы доставят в населенный пункт Нягань. Ранее в МЧС сообщили, что на месте ДТП работали более 50 спасателей, был развернут оперативный штаб, психологи оказывали помощь родственникам.
Прокуратура уже начала проверку. В частности, предстоит выяснить, в каком состоянии находилась дорога в районе автокатастрофы.
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