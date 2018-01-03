В ХМАО столкнулись два автомобиля, погибли 10 человек

Десять человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в
Ханты-Мансийском автономном округе.
Автокатастрофа произошла в населенном пункте Нягань в Югре. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
По одной из версий, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение.
Обстоятельства и причины ДТП уточняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб
По одной из версий, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение.
Обстоятельства и причины ДТП уточняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб
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