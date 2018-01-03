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    В ХМАО столкнулись два автомобиля, погибли 10 человек

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    В ХМАО столкнулись два автомобиля, погибли 10 человек

    В ХМАО столкнулись два автомобиля, погибли 10 человек

    Десять человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

    Автокатастрофа произошла в населенном пункте Нягань в Югре. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

    По одной из версий, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение.

    Обстоятельства и причины ДТП уточняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб

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