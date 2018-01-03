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    Автокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти». ДТП, ХМАО/Югра. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»

    Автокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»

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    Автокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»

    Автокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»

    Автокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»

      Крупное ДТП с десятью погибшими в Ханты-Мансийском автономного округе произошло на дороге, которую местные жители называют «трассой смерти».

      Трагедия случилась в Октябрьском районе ХМАО на 159-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. Местные жители говорят, что этот участок очень узкий и холмистый. Прокуратура уже начала проверку состояния дороги.

      В результате столкновения Mazda 6 и Renault Duster погибли шестеро взрослых и четверо детей — все, кто находился в двух легковушках. Погибшим детям было от нескольких месяцев до 12 лет. Тела жертв будут доставлены в Нягань.

      На месте трагедии был развернут оперативный штаб. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах ДТП, а при необходимости ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в Москву.

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