Автокатастрофа в ХМАО: шесть взрослых и четверо детей погибли на «трассе смерти»

Крупное ДТП с десятью погибшими в
Ханты-Мансийском автономного округе произошло на дороге, которую местные жители называют «трассой смерти».
Трагедия случилась в Октябрьском районе ХМАО на 159-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. Местные жители говорят, что этот участок очень узкий и холмистый. Прокуратура уже начала проверку состояния дороги.
В результате столкновения Mazda 6 и Renault Duster погибли шестеро взрослых и четверо детей — все, кто находился в двух легковушках. Погибшим детям было от нескольких месяцев до 12 лет. Тела жертв будут доставлены в Нягань.
На месте трагедии был развернут оперативный штаб. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах ДТП, а при необходимости ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в Москву.
В результате столкновения Mazda 6 и Renault Duster погибли шестеро взрослых и четверо детей — все, кто находился в двух легковушках. Погибшим детям было от нескольких месяцев до 12 лет. Тела жертв будут доставлены в Нягань.
На месте трагедии был развернут оперативный штаб. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться во всех обстоятельствах ДТП, а при необходимости ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов уголовного дела в Москву.
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