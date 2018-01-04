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    Зимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила. Франция, Швейцария, погода, снег, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила

    Зимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила

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    Зимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила

    Зимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила

    Зимняя буря «Элеанор» в Европе убила трех человек и десятки покалечила

      Жители Европы приходят в себя после шторма «Элеанор», который обрушился сразу на несколько стран.

      BBC сообщает о 3 погибших во Французских Альпах и на побережье Страны Басков в Испании. 16 человек пострадали в Швейцарии. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 55 метров в секунду, в некоторых регионах страны были заблокированы автомобильные и железные дороги, отменены десятки авиарейсов.

      Самые масштабные последствия удара стихии зафиксированы во Франции. Там больше 200 тысяч жилых домов остались без электроэнергии, в Париже закрылась Эйфелева башня. Число пострадавших достигло 26 человек.

      Пресс-служба МВД Франции: «Один горнолыжник погиб в департаменте Верхняя Савойя, 4 человека получили тяжелые ранения, еще 22 — легкие».

      смотретьЗатопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря
      Затопленные дороги и поваленные столбы: города Европы накрыла зимняя буря
      Ожидается, что непогода, обрушившаяся на северо-западные районы Франции, продолжит наносить урон. Сообщается, что в ближайшие сутки скорость порывов ветра может достигнуть 180 километров в час в Альпах и 200 километров в час на Корсике. В горных массивах возможны снегопады, которые могут спровоцировать сходы лавин.

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